Coupe du Monde d'équitation : Bruynseels et Philippaerts quatrièmes après la deuxième journée

Niels Bruynseels, avec Delux van T&L, a pris la 6e place de la deuxième épreuve de la finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacles en équitation ce vendredi à Göteborg en Suède. Niels Bruynseels a commis une faute dans un barrage à six remporté par le Suédois Peder Fredricson sur Catch Me Not S.

Olivier Philippaerts, avec Legend of Love, a pris lui la 11e place commettant une faute tout en fin de parcours sur le mur et ne pouvant disputer le barrage. François Mathy Jr (Uno de la Roque) a terminé de son côté à la 15e place après une faute sur l'avant-dernier obstacle, alors que Pieter Devos (Apart), fautif à l'entrée du triple, a été éliminé. Sa finale de Coupe du monde s'arrête là, avec une 29e place au général.

Au classement après deux épreuves, c'est l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar qui mène la danse devant le Suédois Peder Fredricson et le Suisse Steve Guerdat, en tête après la première épreuve jeudi mais seulement 13e vendredi. Niels Bruynseels et Olivier Philippaerts, à la 4e place tous les deux, sont toujours en embuscade.

Il y a 34 cavaliers au départ, ils ne seront plus que 28 combinaisons à prendre le départ de la troisième épreuve (deux manches) prévue dimanche.