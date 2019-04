Coupe du Monde à Göteborg : Les cavaliers belges survolent les obstacles

Au soir de la 1ere des quatre manche de cette finale de CM de saut d’obstacles, 3 des 4 premiers cavaliers sont belges, dont François Mathy Junior.

Il s’agissait aujourd’hui d’un "parcours de chasse", cad de vitesse. L’objectif est donc de boucler le parcours le plus rapidement possible, mais avec l’obligation de faire tomber le moins de barres possibles, chaque barre tombée impliquant 3’’ de pénalité.

Et la surprise est de dimension puisque les Belges ont pris les 2è, 3è, et 4è place, avec Pieter Devos (Apart), Olivier Philippaerts (Legend of Love), et François Mathy Junior (Casanova). Tous trois derrière le Suisse Steve Guerdat (Alamo). A noter la belle 9è place (sur 33) de Niels Bruynseels (Delux Van T). Notre 5è compatriote, Gudrun Pateet n’a pas pu prendre le départ, son cheval ayant été déclaré boiteux par le contrôle vétérinaire dès hier.

Demain, nos cavaliers prendront donc le départ de la 2è manche avec un peu d’avance sur leurs rivaux, mais surtout beaucoup de confiance, ce qui est toujours un atout.