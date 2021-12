Coronavirus : le jumping de Malines annulé pour la seconde année consécutive

Le jumping de Malines, la 9e manche qualificative de la Coupe du monde de saut d'obstacles 2021-2022, n'aura pas lieu cette année non plus. Il devait se dérouler du 26 au 30 décembre. Tout comme en 2020, la pandémie de coronavirus est à l'origine de la décision des organisateurs.

"Nous ne pouvons plus ignorer l'appel des hôpitaux et, pour nous aussi, la santé de tous les membres de notre société prime sur tout le reste", déclare l'organisation. "De plus, dans le cadre des mesures actuelles contre le Covid-19, notre événement ne reçoit pas l'oxygène nécessaire pour continuer. Le jumping de Malines est un événement sportif en salle. Aucun visiteur n'est autorisé pour le moment. Et sans notre public enthousiaste, le jumping de Malines ne peut tout simplement pas continuer. Nous nous retrouverons en 2022. Nous pourrons ainsi enfin souffler ces 40 bougies".

Tous les billets achetés seront remboursés .

Deux autres manches de cette Coupe du monde de jumping, celles de Helsinki (24 octobre) et de Stuttgart (14 novembre) ont également été annulées. La finale de la Coupe du monde est programmée du 6 au 10 avril à Leipzig en Allemagne.