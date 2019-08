Concours par équipe : Les Belges sont presque à Tokyo

Huitième à l’issue de la première manche hier, l’équipe belge de jumping occupe la première place du général à l’issue de la deuxième journée. Reste demain, et le rêve olympique sera réalité.

"Ce serait grave de ne pas valider notre ticket pour Rio", déclare Gregory Wathelet, auteur d’un parcours sans-faute aujourd’hui (sur MJT Névados), tout comme Jos Verlooy (Igor) et Pieter Devos (Claire Z). On rappelle qu’il faut que notre équipe se classe dans les trois premières après avoir retiré du classement les quatre nations déjà qualifiées pour les JO (Allemagne, Pays-Bas, Suède et Suisse).

"Même si au départ seul le billet pour Tokyo était notre objectif, dorénavant ce serait manquer d’ambition de ne pas aussi viser le podium européen". Mais on sait qu’en jumping, tout peut basculer très vite : une barre qui tombe, c’est 4 points de pénalité. Pour chaque équipe on écarte le plus mauvais des quatre résultats et on additionne les trois autres, les retournements de situation sont fréquents.

"Les trois sans-faute d’aujourd’hui nous mettent en confiance, mais attention, demain nous partons en tête, et favoris, donc il y aura de la pression, on verra comment nous serons capables d’y résister, et de rester concentrés."

Les points acquis par les cavaliers durant les épreuves par équipe sont également comptabilisés pour le classement individuel qui, dimanche, attribuera les médailles européennes. Pour le moment, Jos Verlooy occupe une formidable 5è place, Grégory Wathelet la 10è et Pieter Devos la 13è (Jérôme Guéry est 36è), les ambitions personnelles de ces 3 compatriotes sont donc intactes.