CHIO Aix-la-Chapelle : Jérôme Guéry 3e du Grand Prix d'Europe

Pieter Devos, Jérôme Guery et Gregory Wathelet ont tous les trois décroché une place dans le top 10 du festival mondial de l'équitation à Aix-la-Chapelle mercredi soir. Jeudi soir, la Belgique disputera le Prix des Nations.

Jérôme Guéry, avec Eras, a terminé sur la troisième marche du podium du Grand Prix d'Europe derrière l'Autrichien Max Kühner, avec Elektric Blue, et Luciana Diniz, avec Vertigo. Pieter Devos, avec Isaura, s'est classé 4e. Grégory Wathelet, avec Full House, s'était lui montré le plus rapide des Belges mais a terminé 7e à cause d'une pénalité.

Olivier Philippaerts, avec Le Blue Diamond, a terminé 16e et Niels Bruynseels, avec Jenson, s'est classé 35e.

Jeudi soir, la Belgique partira en deuxième position dans le Prix des Nations. Les quatre cavaliers des Jeux Olympiques de Tokyo, où la Belgique avait décroché le bronze lors du concours par équipe, seront au départ. Niels Bruynseels, avec Ilusionata, Pieter Devos, avec Claire, Jérôme Guéry, avec Quel Homme, et Gregrory Wathelet, avec Nevados.