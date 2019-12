Barbara Minneci lauréate du Trophée Victor Boin 2019

La cavalière paralympique Barbara Minneci est la lauréate du Trophée Victor Boin 2019, a annoncé mecredi le Comité Paralympique belge.

Le Trophée Victor Boin, qui ne peut être remporté qu'une fois durant la carrière d'un(e) athlète, a été remis pour la première fois en 1974 et récompense chaque année un(e) athlète paralympique pour ses prestations durant l'année écoulée et/ou pour sa carrière et son rôle au sein du Mouvement Paralympique. Le trophée porte le nom de l'ancien président du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), Victor Boin, qui fut le co-fondateur et le premier président du Belgian Paralympic Committee.

Barbara Minneci, 50 ans, paralysée de la jambe gauche, a disputé les Jeux Paralympiques de Londres et de Rio en para-dressage. En 2012, elle termine 6e en freestyle test et 5e du classement par pays avec l'équipe belge, qui prend encore la 5e place aux JO 2016. La cavalière de Strombeek-Bever s'est aussi classée 5e de l'Euro 2009 et 4e de l'Euro 2015. Cette année, elle était présente sur les podiums de tous les CPEDI*** - compétition para-équestre la plus relevée derrière les Championnats du monde ou d'Europe - auxquels elle a pris part. Elle réalise la meilleure performance de sa carrière cet été, en montant deux fois sur le podium (individual test et freestyle test) des Championnats d'Europe, à Rotterdam.

Barbara Minecci recevra le Trophée Victor Boin le 22 janvier 2020 au Sportimonium, dans le centre Sport Vlaanderen d'Hofstade (Zemst).