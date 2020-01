Awards des sports équestres : L'obstacle fait la razzia

Dressage, Concours Complet, Horse-ball, Reining, Attelage… et Saut d’obstacles, ce sont les disciplines gérées par la Fédération belge des sports équestres.

Dans plusieurs de ces disciplines les Belges ont performé en 2019. Mais ce mardi, 5 des 6 Awards prévus sont revenus aux cavaliers de saut d’obstacles (jumping).

Le plus prestigieux, "Best Athlete", revient à Pieter Devos. 2è du classement final du prestigieux Global Champion’s Tour, élu "meilleur cavalier" de la Global Champion’s League, actuel N6 mondial, 2è du classement provisoire de la Coupe du Monde (zone Europe), et Champion d’Europe par équipe à Rotterdam. Aux Jeux de Tokyo, la locomotive de l’équitation belge sera candidat au podium. Pour ce titre de "Best Athlete", il devance Valérie Theunis, élue "joueuse mondiale de l’année" en Horse-ball.

Autre récompense en vue : Best Team. Et c’est bien naturellement celle de saut d’obstacles qui triomphe. Jos Verlooy, Gregory Wathelet, Jérome Guéry, Olivier Philippaerts, Pieter Devos. Une médaille d’or européenne justifie largement cette distinction. C’était une première pour la Belgique, et cette victoire qualifiait notre pays pour les JO 2020.

Meilleure performance de l’année : Jos Verlooy. A 24 ans seulement, il décroche une étonnante médaille de bronze à l’Euro de Rotterdam, ses prestations participent grandement à la victoire finale de l’équipe belge.

Meilleur cheval : Igor. C’est le partenaire avec lequel Jos Verlooy a brillamment décroché le Bronze à Rotterdam.

Rookie de l’année : Thibeau Spits. Un cavalier de saut d’obstacles, lui aussi. 18 ans, et médaillé de Bronze lors du dernier Euro Junior, une promesse pour le sport belge.

Heureusement, le Para-Dressage empêche l’Obstacle de réaliser le sans-faute. Trophée du Jury, l’équipe composée de Michèle George, Manon Claeys, Barbara Minneci et Kevin Van Ham a décroché le Bronze à l’Euro et est quasi assurée de nous représenter aux prochains Jeux Paralympiques. Avec peut-être un podium à la clé.