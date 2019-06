Au petit trot vers Tokyo ?

Décidément nos cavaliers et leurs montures respirent la forme !

Cette fois, c’est Niels Bruynseels qui s’adjuge la 7è manche du prestigieux Global Champion’s Tour, la compétition outdoor la plus relevée du monde. Sur Gancia de Muze l’Anversois s’impose à Cannes devant les célèbres Scott Brash (G-B) et surtout Daniel Deusser (All). Pieter Devos se classe 4e sur Espoir.

En sept manches du GCT, nos compatriotes se sont imposés à trois reprises déjà : Jérome Guéry au Mexique, Pieter Devos à Miami, et Niels Bruynseels ici à Cannes.

Pourquoi insister sur ces résultats belges ? Parce qu’ils sont significatifs d’un état de forme prometteur, tout cela à quelques semaines du Championnat d’Europe de Rotterdam. Un Euro très important pour notre pays puisqu’en cas de bons résultats, notre équipe pourrait (enfin) décrocher son billet pour Tokyo 2020, elle qui avait remporté la Finale de la Coupe du Monde des Nations en 2018 mais avait manqué la qualification olympique un peu plus tard.

Preuve de la santé actuelle de notre cavalerie, 5 Belges font partie du top 30 mondial, dont Pieter Devos, brillant 5e, et Niels Brunseels 10e. Il faut remonter loin pour trouver un aussi bon classement que cette 5e place de Devos: En 2001 en effet, Ludo Philippaerts était 2è, un résultat exceptionnel.