Andres Vereecke remporte le Grand Prix du Jumping international de Liège

Andres Vereecke a remporté le Grand Prix du jumping international de Liège dimanche. Le cavalier de 22 ans et son hongre de 11 ans se sont montrés les plus rapides parmi les quatre combinaisons capables de réaliser le sans faute sur le barrage à 10. L'Américaine Laura Kraut sur Curious George a pris la 2e place à 0.78 centièmes tandis que la troisième place et revenue à l'Autrichienne Gerfried Puck sur Bingo.

Jérôme Guéry (Quel Homme) et Rachel Steffen (Uncanto) s'étaient eux aussi qualifiés pour le barrage mais ont tous les deux commis une erreur. Guéry s'est donc classé 7e tandis que Steffen a fini 10e.

Le vainqueur Andres Vereecke est le fils de Koen Vereecke, également en action ce dimanche mais avec moins de réussite que son fils. L'ancien champion de Belgique a dû abandonner avec son cheval Fantomas.

Il s'agit de la victoire la plus importante de la jeune carrière de Vereecke qui a empoché 33.000 euros pour ce succès.

Résultats du dimanche au Jumping international de Liège

Barême-A 1m45 au temps:

1. Lily Atwood (G-B/Karibou) 0-54.71

2. Thibeau Spits (Bel/Juragold Bormes) 0-57.72

3. Geoffroy de Coligny (Fra/Raimondo) 0-57.91

4. Amy Graham (Aus/Viti) 0-58.38

5. Victor Bettendorf (Lux/Chactus) 0-58.40

...

10. Koen Vereecke (Bel/Arioso) 0-60.14

11. Patrik Spits (Bel/Virocondo) 0-60.37

12. Frederic Vernaet (Bel/Born To Win Ap) 0-63.02

15. Vicky van de Poel (Bel/Jay Jay) 0-64.87

19. Arnaud Doem (Bel/Eternity) 0-69.47

20. Wilm Vermeir (Bel/Big Lord Carthago) 0-69.73

21. Arnaud Doem (Bel/Le Muguet) 1-77.60

22. Rachel Steffen (Bel/Unic) 2-78.22

23. Gregory Wathelet (Bel/Iphigeneia) 2-80.37

Grand Prix - barême A 1m60 avec barrage:

1. Andres Vereecke (Bel/Igor) 0-34.58

2. Laura Kraut (USA/Curious George) 0-35.36

3. Gerfried Puck (Aut/Bingo 0-35.95

4. Christian Rhomberg (Aut/Cornetta) 0-36.07

5. Max Thirouin (Fra/Utopie Villelongue) 4-34.50

...

7. Jérôme Guéry (Bel/Quel Homme) 4-35.26

10. Rachel Steffen (Bel/Uncanto) 4-37.27

(après barrage)

12. Olivier Philippaerts (Bel/Hurricane) 1-79.66

13. Thibeau Spits (Bel/Bellissimo) 4-71.16

16. Christophe Vanderhasselt (Bel/Identity) 4-74.69

17. Constant Van Paesschen (Bel/Isidoor) 4-75.11

19. Vicky van de Poel (Bel/Frenchy) 4-76.00

20. François Mathy Jr (Bel/Eclinsko) 4-76.01

22. Dominique Hendrickx (Bel/Koriano) 4-76.37

23. Gilles Thomas (Bel/Konak) 4-76.51

27. Gregory Wathelet (Bel/Nevados) 4-78.57

28. Frederic Vernaet (Bel/Euptric) 5-80.01

32. Wilm Vermeir (Bel/King Kong) 8-77.05

34. Pieter Kenis (Bel/Kashmir) 9-80.76

35. Arnaud Doem (Bel/Hocus Pocus) 12-76.61

36. Virginie Thonon (Bel/High Tech Vy) 12-77.78

37. Cindy Van der Straten (Bel/Chacco) 12-77.85

41. Dries Dekkes (Bel/Havanna) abandon

. Antoine Goffin (Bel/Easy Boy)

. Koen Vereecke (Bel/Fantomas)