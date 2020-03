World Snooker - Vainqueur de l'Open de Gibraltar, Judd Trump entre dans l'histoire du snooker

L'Anglais Judd Trump (WS 1) a remporté dimanche soir l'Open de Gibraltar en battant en finale son compatriote Kyren Wilson (WS 8) sur le score de 4 frames à 3. "The Ace in the Pack" est rentré dans l'histoire du snooker en remportant son sixième tournoi ranking de la saison, un record.

Mené 3 frames à 2 et dos au mur dans cette finale jouée à huis clos pour cause de coronavirus, Trump a aligné un century de 123 et un break de 63 pour empocher la victoire. Il avait assuré le show en signant deux centuries, un de 125 et un autre de 144, tout proche du maximum (147).

Trump, 30 ans et numéro un mondial, avait déjà remporté cette saison l'International Championship, le World Open, l'Open d'Irlande du Nord, le German Masters et le Players Championship. Avec six titres sur le circuit majeur en une saison, il a amélioré le record qu'il co-détenait avec Stephen Hendry (1990-1991), Ding Junhui (2013-2014), Mark Selby (2016-2017) et Ronnie O'Sullivan (2017-2018).

Trump, désormais 17 titres ranking au compteur, aura encore l'occasion d'améliorer cette marque s'il venait à remporter le Tour Championship ou le Championnat du monde.

Vendredi, World Snooker a annoncé qu'il espérait pouvoir maintenir ses prochains tournois, dont le Tour Championship, qui doit débuter mardi au pays de Galles.