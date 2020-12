Wladimir Klitschko, Floyd Mayweather et Laila Ali au 'Hall of Fame' de la boxe

Floyd Mayweather, l'homme aux onze ceintures mondiales dans cinq catégories et qui s'est retiré du ring invaincu, Wladimir Klitschko, ancien champion du monde des Lourds et Laila Ali, la fille de Mohammed Ali, invaincue en 24 combats, figurent désormais au panthéon de la boxe, nommés qu'ils ont été au 'Hall of Fame'.

L'annonce de la Classe 2021 a été faite mardi par l'International Boxing Hall of Fame, basé à Canastota, dans l'Etat de New York.

Wladimir Klitschko suit ainsi les traces de son frère aîné, Vitali. C'est le tenant de la ceinture des Lourds qui aura défendu avec succès son titre le plus longtemps dans l'histoire de la boxe (12 ans et 2 jours).

L'introduction au 'Hall of Fame' est prévue le 13 juin prochain avec aussi les boxeurs de la classe 2020 qui n'ont pas encore eu droit à leur cérémonie en raison de la crise sanitaire du coronavirus.