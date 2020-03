Week-end Sportif spécial sur l'impact du coronavirus dans le sport

Va t'on reprendre le championnat de Football ? L'Euro, le Tour de France et les JO pourraient-ils être annulés ? Quel est l'impact des annulations pour les clubs amateurs ? Comment les sportifs vivent-ils ces interdictions ? Beaucoup de questions se posent aussi sur l'impact du coronavirus dans le sport.

Après une rapide déclinaison de l'actualité sportive (essentiellement WRC du Mexique et Bundesliga), l'équipe du Week-end Sportif tentera de répondre et de dégager des éléments de réflexions sur ces problématiques.

Pour envisager ces thématiques, plusieurs invités seront présents comme Pierre François, le patron de la ProLeague, Jacques Borlée, l'entraîneur des Tornados ou encore Toma Nikiforov, judoka, toujours à la recherche d'une qualification pour les JO de Tokyo. Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France nous donnera également son avis. Timothy Castagne, le diable rouge, témoignera par téléphone depuis Bergame, en Italie, pays le plus touché par l'épidémie. Nous irons aussi à la rencontre d'un petit club amateur de football dans le Hainaut et de Laurence, gestionnaire d'un club de Tennis à Liège pour tenter de mesurer les difficultés que vivent les clubs et asbl amateurs suite à l'annulation de tous les cours de sport.

Rendez-vous ce dimanche à 18h30 sur la Une TV, sur le site Sport de la RTBF et sur RTBF Auvio.