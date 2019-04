Vandecasteele 3e aux Mondiaux de duathlon, Mengal titré en espoirs devant Dely

Angelo Vandecasteele est monté sur la troisième marche du podium des Mondiaux du duathlon de distance standard (10 km de course à pied, 40 km de vélo et à nouveau 5 km à pied), samedi à Pontevedra (Esp), où le Brainois Arnaud Mengal, 8e de l'épreuve élites, est pour sa part devenu champion du monde espoirs.

Le titre mondial est revenu au Français Benjamin Choquert, 33 ans, en 1h45:56, devant l'Espagnol Emilio Martin (1h46:10) et Vandecasteele (1h46:11). Dominée par les deux Français Choquert et Yohan Le Berre dans les dix premiers kilomètres de course à pied, le vélo a donné lieu à un regroupement d'une quinzaine de concurrents dans la 5e des 6 boucles du parcours.

Seuls le Britannique Liam Lloyd et le Néerlandais Thomas Cremers parvenaient à s'extraire de ce peloton, fort de trois duathlètes belges, pour entamer les 5 derniers kilomètres avec une vingtaine de secondes d'avance. Choquert avait vite fait de les rejoindre pour s'emparer de l'or, tandis que Vandecasteele laissait échapper sa deuxième place au sprint face à Martin. Nicolas Tilman a lui terminé 18e (1h54:01).

Chez les espoirs, Mengal a pris la succession du Liégeois Arnaud Dely, sacré l'an dernier à Fynn au Danemark, mais seulement 11e samedi dans le nord-est de l'Espagne et 2e des moins de 23 ans. Mengal a terminé dans un temps de 1h46:56, pour 1h47:05 à Dely, toujours champion d'Europe espoirs en titre.

Outre ces Mondiaux de duathlon, auront encore lieu à Pontevedra ceux de cross-triathlon (30 avril), d'aquathlon (2 mai) d'aquabike (4 mai) et de triathlon de longue distance (4 mai).