Van Riel à nouveau dans le top 10 en WTS à Edmonton

Marten Van Riel s'est classé septième de la manche canadienne des World Triathlon Series, vendredi à Edmonton. Comme à Leeds (5e) et à Hambourg (7e), l'Anversois de 25 ans a réussi à intégrer le top 10 mondial dans cette 6e étape des WTS, disputée sur le format sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied) en 51:59.

La victoire est revenue à Mario Mola, en 51:15. L'Espagnol s'est ainsi hissé pour la 4e fois consécutive sur le podium d'une épreuve WTS. Le champion du monde en titre s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Kristian Blummenfelt (51:18), rattrapant le Norvégien dans le dernier tour de course à pied. L'Australien Jacob Birtwhistle est monté sur la 3e marche (51:22). Deuxième Belge engagé, Jelle Geens s'est lui classé 34e, en 54:23.

Chez les dames, Claire Michel a bouclé l'épreuve à plus de deux minutes de la Britannique Vicky Holland, lauréate en 56:51 devant l'Australienne Ashleigh Gentle (57:02) et sa compatriote Georgia Taylor-Brown (57:08). La Bruxelloise a terminé à la 20e place, en 59:19. Valérie Barthelemy est 40e, en 1h04:18.

La Belgique, avec les quatre mêmes triathlètes, est engagée samedi dans le relais mixte pour tenter de décrocher ses premiers points en vue de la qualification olympique pour les prochains JO de Tokyo.