Vainqueur du rallye Il Ciocco, Martijn Wydaeghe : "on doit continuer à travailler"

Il a fallu quatre courses avant que Martijn Wydaeghe et Thierry Neuville puissent monter sur le capot de leur voiture pour déboucher le champagne. Le duo a remporté le Rallye Il Ciocco samedi en Italie. La victoire est gratifiante, mais elle ne change rien pour le copilote Wydaeghe.

►►► À lire aussi : Première victoire pour le duo Neuville – Wydaeghe au rallye Ciocco en Italie

Avec six meilleurs temps, dont un ex aequo avec Stefano Albertini (Skoda Fabia Rally2 Evo), la domination de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe en Toscane a été évidente et la victoire logique. "Nous avons quand même dû nous battre pour l’obtenir", a reconnu Wydaeghe. "Nous savions que les pilotes italiens étaient d’un haut niveau et cela s’est vu. Le parcours était un véritable défi pour Thierry et moi-même. L’adhérence était très faible, pas ce que nous attendions d’une telle course. L’adhérence en montagne est généralement plus élevée."

Le Rallye Il Ciocco n’était pas seulement une course supplémentaire sur asphalte avant le rallye de Croatie, il a surtout servi à donner à Neuville et Wydaeghe du kilométrage ensemble pour intensifier leur coordination en course. "Et cette mission a bien fonctionné", dit Wydaeghe, interrogé sur son rôle de nouveau copilote de Neuville. "La base est là, sinon nous ne pouvons pas être performants. Mais ce n’est pas seulement un jeu, c’est un sport de haut niveau. Lorsque vous êtes au plus haut niveau, chaque détail est important. Cela vaut pour le pilote, le copilote et l’équipe. Chaque fraction de seconde que vous pouvez gagner à ce niveau est importante. Nous devons nous pousser les uns les autres, je dois me pousser moi-même et ne pas être satisfait trop tôt mais continuer à travailler. Il faut du temps pour s’adapter aux habitudes que Thierry a développées au cours des dix dernières années. Maintenant qu’on a gagné, ce n’est pas comme si je pensais qu’on y était. C’est un processus constant et nous devons continuer à travailler. Même si nous gagnons ensemble en Championnat du monde et nous n’en sommes pas là, car nous devons continuer à évoluer."