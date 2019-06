Une journée au Special Olympics avec Manon, une gymnaste de 20 ans

Ce week-end se tenait la 37e édition des Special Olympics, une compétition dédiée aux personnes souffrant d’un handicap mental. Pendant 4 jours, plus de 17.000 athlètes répartis dans plus de 20 disciplines se sont affrontés pour tenter de décrocher la médaille d’or. On en a profité pour suivre Manon, une gymnaste de 20 ans et son club du Fun Gym de Nivelles.

9 heures du matin dans la banlieue de Beveren. L’heure est aux préparatifs pour l’ASBL Fun Gym de Nivelles. Aujourd’hui, c’est le premier jour des compétitions en gymnastique rythmique et si pour les garçons, il faudra encore attendre demain, Manon, elle a deux épreuves au programme du jour. Mais pas de quoi stresser la gymnaste, déjà habituée à participer ce genre de compétition. Manon s’est déjà notamment rendue en Grèce pour participer au Special Olympic Mondiaux.

Une expérience fournie qui permet à la gymnaste d’être totalement détendue. D’ailleurs sur la route pour la salle, l’ambiance dans la voiture est plutôt… Décontractée !

Avant la compétition, place aux échauffements. L’occasion pour Manon de revoir, une dernière fois avec ses sœurs qui sont aussi ses coaches, les gestes préparés depuis plusieurs mois avec la corde et avec le ruban. Tout doit être parfait pour que Manon puisse accrocher une nouvelle médaille à son palmarès.



Mais aux Special Olympics, l’objectif est bien plus large que de décrocher une médaille pour les 17.573 athlètes. Le but principal de l’organisation, c’est l’inclusion de tous ses athlètes souffrant d’un handicap. Un objectif réalisé, via le sport, véritable vecteur d’intégration, depuis 40 ans maintenant pour la version belge des Special Olympics. Et pour l’horizon 2020, l’objectif est de permettre à 20.000 athlètes d’avoir accès à un sport adapté.

Pour Manon, la compétition s’est bien passée. Plus à l’aise avec la corde et un peu stressée au moment de passer avec le ruban. Mais au final, deux démonstrations parfaitement gérées pour le plus grand bonheur de la jeune gymnaste.