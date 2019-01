Une année 2019 aussi sportive que 2018?

En ce 1er janvier, il est temps de dire au revoir à 2018 et une des plus belles cuvées du sport belge. Une année pleine d’émotions, d’exploits et de succès laisse place à une nouvelle saison où les objectifs des sportifs noir-jaune-rouge seront encore nombreux.



Comme en hockey, où nos Red Lions, champions du monde en titre comptent bien remporter l’or européen. Une véritable mission, surtout que les Championnats d’Europe se dérouleront cet été à Anvers. Aussi bien pour les Lions que pour les Red Panthers.

Nafi Thiam et les Belgian Tornados iront, eux, à Doha pour tenter de faire de leurs titres européens, des couronnes mondiales. Autre couronne mondiale, pour la Sportive belge de l'année Nina Derwael. La Trudonnaire devra d’ores et déjà défendre cette année son titre brillamment décroché au Qatar.

On n’oubliera pas non plus le Tour de France au départ de Bruxelles ou l’Euro de basket féminin où les Belgian Cats tenteront de remporter la 2e médaille de leur histoire mais surtout de valider leur ticket pour les JO 2020 de Tokyo. Un objectif que beaucoup de nos sportifs espèrent réaliser lors de cette année 2019 qui s’annonce pleine de promesses…