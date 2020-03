Les plus fervents supporters, les plus grands sportifs ont pris la mesure de ce qu’il se passe et les derniers sceptiques ont rapidement compris que les décisions étaient prises dans l’intérêt du plus grand nombre. Malgré tout ce côté rationnel, le sport manque déjà aux passionnés. Tant à ceux qui le pratiquent qu’à ceux qui vibrent en tant que spectateurs. Mais ce manque, qui est en train de se créer, ne peut-il pas être bénéfique pour un monde du sport qui a parfois tendance à être en dehors de toutes les réalités ? Ce monde que l’on dit souvent parallèle tant ses règles diffèrent de celles de nos sociétés est rattrapé par quelque chose qui nous dépasse tous. Et l’on voit là ses limites.

Et si le sport sortait grandi de tout ça ?

Un seul sport vous manque et… - © Tous droits réservés

"L’actualité" sportive depuis un peu plus d’une semaine se résume à des suppressions et des reports. Plus de résultat, plus de score, plus de champion ni de championne, plus de moments forts, plus de quoi vibrer. Et rapidement on a vu les réseaux sociaux s’emballer… "Que faire le week-end ? Si ce n’est regarder du sport ?" Et si l'Euro et les JO étaient supprimés? De nombreuses craintes naissent.

Des craintes déjà fondées à une autre échelle... celle du sport amateur. C'est sans doute l'étage le plus durement touché. Celui qui réunit finalement le plus grand nombre est asphyxié par cette crise sans précédent et aura du mal à s'en relever.

Alors qu'à un tout autre niveau, on commence à redouter de voir des monuments tels que Roland-Garros, le Tour de France, l’Euro voire les Jeux Olympiques être supprimés. De manière sans doute tout à fait justifiée s'il s'avère nécessaire de prendre ces mesures exceptionnelles...

Tout cela ne ressemble d'ailleurs plus à de la fiction, on en semble même tout proche pour certains événements. Une nouvelle fois, tout cela est bien secondaire en pareille période… Mais le sport est un exutoire, le sport rassemble, le sport défoule, le sport est un moyen d’évasion… Se voir amputer de cette passion, de cette ferveur pendant une période compliquée comme celle que traverse la planète est forcément difficile à court terme. Et si à long terme cela s’avérait bénéfique ? Et si ces chamboulements permettaient de revenir à l’essentiel de ces sports que l’on chérit ? Quand quelque chose ou quelqu’un nous a manqué, la joie de le/la retrouver est toujours immense. Ne faudrait-il pas voir les choses de cette façon ? Les frissons ne seront-ils pas un peu plus intenses que d’habitude la prochaine fois que vous entendrez l’hymne de la Champions League ? Lorsque vous verrez la composition de votre équipe préférée une heure avant le match ? Quand vous entendrez à nouveau une balle fuser sur un court ? Ou un ballon atterrir dans le panier ? Un moteur de F1 vrombir ? L’effet pourrait être bref, mais pensez à ce moment où vous pourrez de nouveau vivre cette ferveur. La victoire ne sera plus là l'essentiel. Et on s'approchera à nouveau de l'âme du sport. Sans artifice, ou presque. Cette période nous ramène à nos priorités, tout comme les plus grands sportifs du monde aussi fragiles que nous tous face à cette situation.

Le monde du sport connait tant d'oppositions… Tant de rivalités exacerbées, mais cette fois, nous sommes tous dans le même bateau. Unis par cette passion qui nous manque et cette envie irrépressible de voir notre soif d’exploits étanchée aussitôt que la vie aura repris son cours. En attendant, il nous reste les très nombreux souvenirs et archives des prouesses du passé. De quoi vibrer encore un peu…