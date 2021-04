Un lièvre remporte un marathon et se qualifie pour les jeux olympiques

C'est une histoire comme seul le sport le permet. Jake Smith est un jeune coureur à pied britannique de 22 ans de très bon niveau (18e des championnats du monde de semi-marathon en 2020). Ce dimanche, il a pris le départ du marathon de Chesire, une épreuve réservée à 150 élites qui cherchent à se qualifier pour les JO de Tokyo. Smith se présente sur la ligne avec un dossard particulier, celui de meneur d'allure. Smith est en effet engagé comme lièvre. Il est censé aider d'autres coureurs à maintenir un tempo de 3'05'' au kilomètre et couper son effort au 25e kilomètre. Mais ce dimanche, Smith a de bonnes jambes. Alors, il poursuit son effort. Et ça passe. Il termine le marathon, le premier de sa jeune carrière, en 2h10'58''. Un chrono canon qui lui permet de remporter la course et de réaliser le minima qualificatif pour les jeux de Tokyo cet été. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il participera aux jeux puisqu'il peut évidemment encore être barré par d'autres britanniques plus rapides que lui. Mais la performance reste étonnante!

Lorsqu'il a partagé son effort sur Strava, l'application communautaire de course à pied, il s'est contenté d'indiquer qu'il n'avait emporté qu'un gel énergétique avec lui, pensant s'arrêter après 25 kilomètres. Et que la prochaine fois, il en emporterait un deuxième...