Un Belge gravit le K2 et s'offre un exploit historique pour la fête nationale

Paul Hegge a atteint le sommet du K2, le deuxième plus haut sommet du monde (8611m). L'alpiniste d'Alken (51 ans) est le premier belge à réussir cet exploit. Symboliquement, il l'a réalisé le 21 juillet jour de notre fête nationale.



Le K2 est situé dans l'Himalaya à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Son ascension est réputée comme l'une des plus difficiles du monde, plus que celle de l'Everest (8848m) par exemple.



Rudy Van Snick est le premier de nos compatriotes à avoir escaladé le "toit du monde". C'était en 1990.