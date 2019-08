Trois médailles de plus pour les Belges aux Championnats d’Europe de Para-Dressage

Ce dimanche, Michèle George et Best Of 8 ont décroché la médaille de Bronze de la compétition Freestyle (programme libre et en musique). La cavalière de la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles (LEWB) avait déjà pris la médaille de Bronze de l’épreuve du programme imposé jeudi.

Même succès pour l’autre cavalière francophone Barbara Minneci sur Stuart : le Bronze en Freestyle aujourd’hui après celui du programme imposé mercredi. Et comme jamais deux sans trois, Manon Claeys et San Dior rééditent leur performance de jeudi en montant sur la 3e marche du podium de ce programme libre "Free Style".

Au total, cela fait 6 médailles pour les quatre cavalier(e) s belges en Para-Dressage à l’Euro de Rotterdam, Bravo à eux et elles.