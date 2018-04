Triplé norvégien aux Bermudes, Geens 13e

Casper Stornes est devenu le premier Norvégien à remporter une manche des World Series de triathlon. La fête a été totale pour les vikings puisque Kristian Blummenfelt et Gustan Iden ont complété le podium. Les Belges Jelle Geens et Maarten Van Riel se sont classés 13e et 21e.



21e à la sortie de l'eau (1500m) Stornes a fait la différence à vélo (40 km). Il s'est échappé au 10e kilomètre et a mis a profit le difficile parcours d'Hamilton. Stornes, 21 ans, a posé le vélo avec plus d'une minute d'avance sur ses compatriotes. Il a résisté dans les 10 kilomètres de course à pied.



Jelle Geens, qui était resté au sein de peloton avec les favoris, a terminé en 13e position à deux minutes du vainqueur. Maarten Van Riel, qui a perdu du temps en fin de parcours vélo à cause d'une grosse chute, a réalisé une bonne course à pied (32'15, 11e temps) et est remonté en 21e position.



L'Espagnol Mario Mola, 4e de la course, prend la tête du classement général.