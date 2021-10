La triathlète namuroise est en pleine préparation pour un rendez-vous très important, le 21 novembre prochain : un IRONMAN full distance au Mexique (San Miguel de Cozumel), où elle tentera d’accrocher une des deux premières places, significatives de qualification pour le prestigieux IRONMAN d’Hawaii de fin novembre 2022.

Sa préparation se passe bien. Ce samedi, à Lanzarote (Canaries), elle participait à un semi-triathlon du circuit européen "Ocean Lava", et a pris la 2e place, derrière la Britannique Lydia Dant et devant l’Espagnole Zaïra Lorenzo-Perez.

Un peu déçue a priori, Alexandra Tondeur relativise à tête reposée : "Cette course n’avait pas vraiment d’importance, puisqu’elle était inscrite dans mon programme de préparation. Il y a deux ans, j’avais gagné ce semi, donc être 2e aujourd’hui est un peu frustrant. Mais cette fois, en 4 heures 15, j’ai fait 12 minutes de mieux qu’en 2019, sur le même parcours. C’est donc positif."

Les bonnes sensations reviennent, après une longue période difficile

Pour rappel, la Championne du monde (longue distance) 2019, a récemment connu quelques moments difficiles, au-delà d’une année 2020 "Covid" déjà compliquée, notamment à la suite d’une sérieuse chute à vélo, et d’une commotion, lors du dernier Championnat de Belgique, fin août à Menin.

Mais depuis un bon mois, et diverses compétitions (notamment ses victoires, en septembre, sur le semi et la distance olympique de l’Ironlakes aux Lacs de l’Eau d’Heure), les bonnes sensations reviennent. Même si elle constate que la concurrence devient de plus en plus dense : "Il y a désormais un ranking mondial, le PTO (Pro Triathletes Organisation), comparable au WTA et à l’ATP au tennis, qui tire tout le monde vers le haut. Il y a aussi beaucoup plus d’argent investi dans la plupart des compétitions, principalement en semi-distance et en longue distance. Tout ça est logiquement lié."

Tant mieux pour tout le monde si le niveau augmente ! Maintenant, focus sur Cozumel !

Pour la suite immédiate, Alexandra Tondeur en a fini avec les compétitions de préparation (à moins qu’elle ne prenne part à un quart, deux semaines avant son rendez-vous mexicain), et va continuer à travailler, à Lanzarote, pour être au top à Cozumel le 21 novembre.

Elle précise enfin : "C’est très bien que le niveau augmente, pour tout le monde. Le PTO fait en sorte que beaucoup de spécialistes du quart et de la distance olympique, des sprinteuses en quelque sorte, "montent" en mi-distance. Mais peu d’entre elles iront jusqu’au "full distance". Or c’est bien pour ça que je me prépare. Tout est relatif.".

In fine, se comparer à qui que ce soit n’a pas lieu. Alexandra Tondeur est en mode préparation pour un IRONMAN full distance, et ce n’est pas le cas de toutes ses concurrentes.

A Cozumel, au-delà d’une qualification pour Hawaii 2022, elle tentera au moins de descendre sous les 9 heures. Elle avait pris la 4e place en 2019, en 9 heures et 1 minute.