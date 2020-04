Throwbackchallenge : Avez-vous reconnu ces sportifs célèbres ?

Une photo a été publiée quotidiennement sur le Facebook RTBF Sport et nos followers s’en sont donné à cœur joie avec souvent pas mal de perspicacité et l’aide (ou pas) d’un indice. Et vous les avez-vous reconnus ?

Vendredi: Fratrie Chti

En cette fin de semaine, il s’agissait de reconnaître non pas 1 mais 2 sportifs. Et qui plus est une fratrie. Frère et sœur qui performent au haut niveau, il n’y en avait pas tellement. Olivia et Dylan Borlée ont été logiquement cités tout comme (moins logiquement) Justine Henin et Christophe Rochus dont nous indiquons que sauf erreur de notre part, ils ne sont pas liés familialement. Cyril Pollain, fan de ce jeu a même donné sa langue au chat. Il fallait juste un "Chti" coup de main de Dany Boon (le plus célèbre Chti) pour deviner comme Sylvain Scopelitis, Thomas Muylle, Sébastien Monfort, Ingrid Lafontaine, Sébastien Diltoer ou Tcho Piera qu’il s’agissait des hockeyeurs Jill et Tom Boon.