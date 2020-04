Throwbackchallenge : Avez-vous reconnu ces sportifs célèbres (2e série) ?

Avec le confinement, bon nombre de défis sont proposés sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, le "Throwbackchallenge" qui consiste à poster une photo de soi datant de l’enfance. Nous avons sollicité des sportifs belges pour qu’ils se plongent dans leurs albums de famille et nous envoient un souvenir d’eux, enfants.

Une photo a été publiée quotidiennement sur le Facebook RTBF Sport et nos followers s’en sont donné à cœur joie avec souvent pas mal de perspicacité et l’aide (ou pas) d’un indice. Et vous les avez-vous reconnus ?