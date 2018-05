Thiam: "J'ai enfin passé la barre des 2 mètres"

Un record du monde de la hauteur en heptathlon à 2m01 et la première place provisoire après 4 des sept épreuves. Nafissatou Thiam pouvait difficilement rêver mieux pour sa première journée au meeting de Götzis.

"C'est parfait", a réagi la championne olympique et du monde de l'heptathlon au micro de la RTBF. " Toutes les épreuves étaient bien, tout était fluide. On n’est qu’en mai et je réussis déjà deux records personnels. C’est nickel!"

La Namuroise en vient ensuite à l’événement du jour, son record du monde à la hauteur (en heptathlon). C'est la première fois que 'Nafi' franchit la barre des 2 mètres.

"J’attendais de voir ce que je pouvais faire à la hauteur car nous avons changé la course d’élan. J’étais un peu curieuse et je ne savais pas si cela se passerait bien. On a décidé de faire l'impasse à 1m98 (NDLR: son ancien record). Je voulais faire 2m01. Ça fait quelques années que je tourne autour et que je n’avais pas réussi à passer la barre des 2m. Je suis contente que ce soit fait. Les fois précédentes je calais quand j’arrivais à 2m car c'est une barre impressionnante. Psychologiquement, c’est désormais passé. Les prochaines fois on peut essayer d’arriver à 2m04."

Sur les bases d'un nouveau record personnel et d'un nouveau record d'Europe, Thiam espère bien récupérer de ses efforts pour la journée de dimanche où elle sera engagée sur le saut en longueur, le javelot et le 800m. "Le plus difficile viendra demain. Je suis fatiguée après cette journée d’heptathlon où il a fait chaud. J’espère que demain je ne sentirai pas la fatigue et que je pourrai voir où j’en suis dans les autres épreuves", a conclu Thiam.