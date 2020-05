Thaddée Adam, coach sportif: "Avec le confinement, les gens ont compris qu'ils pouvaient faire du sport à la maison!"

La première vidéo a été vue plus de 3000 fois ! C’était le début et ça a logiquement fait beaucoup de bruit. Mais on a pu remarquer une réelle assiduité les semaines suivantes. Les ‘lives’ ont super bien fonctionné.

" Au départ, pas mal des sportifs dont je m’occupe m’ont sollicité pour recevoir des séances à faire la maison. Il a fallu rebondir après la fermeture rapide des salles de sport. C’était un vrai problème. J’ai donc commencé à me renseigner auprès de ‘mes’ athlètes pour savoir ce qu’ils avaient comme matériel chez eux, de quelle place ils disposaient à domicile… et j’ai vite compris que ce serait compliqué d’un point de vue logistique. J’ai donc choisi l’option la plus simple : travailler sur le corps en général, sans cibler les abdos lors d’une séance ou les épaules lors d’une autre. J’ai décidé que je travaillerai à chaque fois l’ensemble du corps, sans avoir recours à du matériel pour que cela reste accessible à tout le monde. "

" C’est certain… La correction, c’est le gros problème, entre guillemets, qu’on pouvait rencontrer. Mais forcément, en réalisant moi-même les exercices, je ciblais rapidement les erreurs à devoir potentiellement corriger. Par expérience, on peut les deviner à l’avance. Et donc, j’ai essayé le plus souvent possible de proposer des pistes de remédiation pour travailler en qualité. Mais c’est vrai qu’on ne peut pas corriger en direct. "

" Oui ! Ça a directement déclenché une bonne dynamique. La première vidéo a été vue plus de 3000 fois ! C’était le début et ça a logiquement fait beaucoup de bruit. Mais on a pu remarquer une réelle assiduité les semaines suivantes. Les ‘lives’ ont super bien fonctionné. Les participants n’ont qu’à lancer la vidéo et suivre la séance du début à la fin sans devoir réfléchir. J’étais là pour les accompagner. "

Vos séquences ont eu un " effet buzz " au début. Ça a très bien fonctionné. Mais qu’en est-il après quarante prestations ?

" Clairement, la phase de départ a très bien donné. Les gens se retrouvaient du jour au lendemain enfermés à la maison. Il a fallu leur trouver des occupations. Ce qui est très intéressant, c’est que des personnes qui n’étaient pas sportives ont découvert le sport via ces capsules. J’espère d’ailleurs qu’elles poursuivront la pratique par la suite. Mais c’est vrai que, forcément, comme tous les effets de mode, il y a des hauts et des bas. Et on a constaté la dernière semaine, une semaine marquée par le début du déconfinement, une grosse diminution du nombre de vues. Moi, je retiens que c’était une superbe expérience de préparer tout ça depuis le mois de mars. "

Avez-vous l’impression que, dans la période post-confinement, la pratique sportive va évoluer ? Et plus particulièrement, la pratique sportive de monsieur et madame tout-le-monde à domicile ?

" Oui, les gens se sont rendu compte qu’il était possible de faire du sport à la maison, de se dépenser et de travailler en qualité. C’est très bien pour celles et ceux qui n’en avaient pas l’habitude. Évidemment, au niveau de l’ambiance et du suivi, ça ne vaudra jamais une séance dans un centre, une salle de sport ou un club. Mais je pense que ça va évoluer et qu’il y a un réel potentiel. Les spécialistes de la publicité et du marketing ont bien compris qu’il y a là un créneau à prendre. Pas mal d’applications vont sortir et de nombreux coaches vont tenter de poursuivre sur leur lancée. D’autant plus dans cette période où la reprise du sport est loin d’être complète. "

Qui a suivi vos entraînements sur les réseaux sociaux ? Uniquement de jeunes sportifs aguerris ou bien également des mères de famille ou des personnes plus âgées ?

" Il y avait beaucoup d’athlètes que j’entraîne régulièrement avec parfois leur papa ou leur maman. Ils étaient contents de pouvoir partager ça, de faire du sport ensemble à la maison, de se retrouver autour de ces séances. Une personne m’a confié qu’elle adorait l’initiative car cela permettait d’occuper son fils de quatre ans, attirés par les exercices, pendant une heure ! Je crois avoir touché une population assez large. Les gens sont suffisamment imaginatifs pour adapter les exercices qui seraient trop compliqués pour eux. "

Vous avez donc fait de la garderie à distance sans le savoir ?

" (Rires) Oui, je pense que pour certains, c’était un soulagement d’avoir une bulle d’une heure avec une activité pendant laquelle tout le monde pouvait se défouler ! C’était intéressant pour moi mais aussi pour les parents heureux d’avoir un petit soutien… "