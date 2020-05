Téa Lamboray : une skieuse de Theux intègre l'équipe de France

Elle a aujourd'hui 18 ans. Ses parents sont partis vivre dans les Alpes du sud lorsqu’elle était toute jeune. Elle devait avoir 2 ans et demi lorsqu’elle chaussa ses premiers skis !



"Le ski, c’est un peu le fruit du hasard pour moi ! Mes parents m’ont mis dessus parce que tout simplement, c’est le sport régional là-bas et ils voulaient naturellement que je sache skier. J’ai passé mes étoiles à l’ESF, comme n’importe quel vacancier et puis je suis entrée au pre-club et au club des Orres. J’ai acquis la double nationalité lorsque j’avais 6-7 ans (pour faciliter son accès à sa formation sportive, ndlr), nous raconte Téa Lamboray. Alors aujourd’hui, c’est compliqué pour moi d’affirmer que je me sens plus belge ou française ! Je sais où sont mes origines, j’y reviens 2-3 fois par an, mais je n'ai pas de souvenirs d'y avoir vécu!"