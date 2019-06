Taylor-Persoon : La WBO estime que "les scores officiels sont corrects"

Fin de la saga Katie Taylor-Delfine Persoon ? Le résultat du combat pour le titre mondial entre les deux boxeuses a fait couler beaucoup d’encre.



La Belge et son entourage contestent le comptage des points (les juges ont annoncé un résultat de 96-94) et espèrent obtenir une revanche. La fédération belge de boxe a même introduit une plainte auprès de la fédération internationale.



La WBO, World Boxing Organisation, a réagi rapidement. "Il n’y a pas de preuve de fraude ou de tricherie. Les scores officiels sont corrects et ne doivent pas être annulés par la WBO", a commenté la fédération internationale de boxe, dont la position est relayée par Het Nieuwsblad.