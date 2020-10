Surf : les plus grosses vagues depuis 5 ans attendues à Nazaré, au Portugal

Ils n’ont jamais froid aux yeux, et certainement pas cette semaine : surfeurs et surfeuses du monde entier attendent avec impatience les plus hautes vagues de ces dernières années sur le spot bien connu de Nazaré, au Portugal. La première grosse houle de la saison hivernale est en effet attendue ce jeudi, et on parle même de vagues atteignant les 20, voire les 30 mètres ! L’équivalent d’un immeuble de 10 étages…

Si ces prévisions sont exactes on peut s’attendre à de magnifiques images sur cette Praia do Norte de Nazaré, spot mythique dans le monde du "surf de gros", cette spécialité qui consiste à attaquer ces vagues monstrueuses. Les accidents n’effraient pas les spécialistes : certain(e) s ont fait le voyage depuis le Brésil ou depuis Hawai tout spécialement pour cet événement, là où d’autres ont carrément décidé de s’installer dans la région à plus long terme pour bénéficier de cet environnement idéal pour la pratique de leur sport. C’est le cas notamment de la Française Justine Dupont , qui a déjà pu surfer une vague de 18 mètres en début de semaine !

Alors que le portugais Nic Von Rupp s’extasie lui devant les prévisions météo, estimant qu’il n’a jamais rien vu de tel, et que le "meilleur" reste à venir pour les prochaines heures, l’Américain Kai Lenni a de son côté republié des images d’une tentative précédente sur une grosse vague de Nazaré, et explique réfléchir à faire mieux… Pas de doute : la communauté du surf sur grosses vagues est en ébullition, et le record établi à Nazaré par le Brésilien Rodrigo Koxa (une vague estimée à plus de 24 mètres) pourrait bien être battu cette semaine.

"Cette semaine est une semaine très particulière", explique le surfeur allemand Sebastian Steudtner , un des spécialistes européens de ce surf sur grosses vagues, notamment sur cette zone de Nazaré. "Il y a une tempête qui nous vient de l’Atlantique et qui va sans doute nous offrir les plus grandes vagues jamais vues. Des morceaux d’Histoire du surf vont s’écrire ici à Nazaré" ajoute le surfeur, impatient de se mettre à l’eau.

Un spot impressionnant

Situé à 130 kilomètres au nord de Lisbonne, le petit village de pêcheurs portugais doit sa renommée à ces vagues surréalistes tant appréciées des surfeurs. Elles sont rendues possibles par un canyon sous-marin long de 230 kilomètres et plus profond que le Grand Canyon, s’achevant à quelques centaines de mètres à peine de la côte. C’est pour cela que les vagues de la Praia do Norte sont si impressionnantes, notamment par leur proximité avec le rivage. Et quand la météo y met du sien (il ne faut pas trop de vent non plus pour la pratique du surf), les conditions sont réunies pour offrir du tout grand spectacle.

Les surfeurs (et leurs teams) ne sont pas seuls à attendre que les éléments se déchaînent : le public a aussi commencé à s’approcher de la côte. Mais il y a surtout également des équipes de sauveteurs et de médecins prêts à intervenir. Parce que le risque zéro n’existe évidemment pas quand on s’attaque à des phénomènes naturels aussi impressionnants et imprévisibles.