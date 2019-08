La finale Playsation 4 verra donc s’affronter nicolas99fc contre MoAuba. Du côté Xbox, le Français Vitality Rafsou et le Saoudien favori MsDossary de l’écurie Rogue s’affronteront en finale dimanche.

Il ne reste plus que quatre joueurs en lice pour se partager les 500 000 dollars de gains. 250 000 dollars pour le champion, 100 000 pour le second tandis que le 3ème et 4ème repartiront avec 25 000 dollars chacun. Mais les autres ne repartiront pas les mains vides puisque chaque joueur du top 8 remporte 12 000 dollars, un charitable lot de consolation.

Dernière journée donc pour assister à cette eWorld Cup sur Fifa 19. La compétition sera toujours en direct sur AUVIO, à partir de 16h jusqu’à 20h.