Sport amateur : Une salle de sport fermée poursuit... sur les réseaux sociaux

Il y a quelques jours, la rédaction des sports de la RTBF lançait un appel à témoignages (via l’adresse mail : sportamateur@rtbf.be) issus du sport amateur. Là aussi les annulations se sont enchaînées et le sport amateur est tout autant (si pas plus ?) remis en question.

Période de confinement oblige, les salles de sport sont fermées actuellement. Il n'empêche, sans braver les interdits pour autant, certains font preuve d'ingéniosité pour proposer tout de même et gratuitement des cours à distance, via les réseaux sociaux. C'est le cas à Roucourt, dans le Hainaut, à la Salle "Ultimate Sport Belgique".

18h00 comme chaque soir, un cours de fitness démarre sur le site ou la page Facebook de la salle Ultimate Sport... Cours de Zumba, de Hiit, de Power, de TAF, de Pilate ou autre… Ici, malgré le confinement, rien n'a changé ou presque... " A l’issue du " lockdown " prononcé partout dans le pays, on a lancé deux initiatives explique Charly Misme, l'un des gérants de la salle. La première action, c’était de proposer gratuitement des cours en live dispensés bénévolement par nos coachs qui ont de suite adhéré au projet. La deuxième action qu’on est en train de mettre en place actuellement, ce sont des tutoriels qui permettront à nos membres mais aussi à toutes celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre des activités sportives à domicile. "

Le sport solidaire et ludique pour " tuer " le temps et garder la forme

Des actions qui ont valeur de riposte face à ce confinement qui paralyse la Belgique toute entière et qui permettent aussi à cette salle familiale de continuer à exister malgré cette sordide fatalité. " On veut ainsi garder le contact avec notre clientèle, poursuit Charly Misme, histoire de préserver notre dynamisme pour d’emblée retrouver nos membres dès la fin du "lockdown". Le sport à distance, cela permet en outre d’occuper le temps d’une manière solidaire et ludique. "

Des bouteilles d’eau pour remplacer les haltères, un tabouret pour faire du step

Garder le rythme, même à distance, c'est donc possible en faisant preuve d'un peu d’ingéniosité... " Il faut être assez imaginatif en remplaçant par exemple les haltères par des bouteilles d’eau, un step par un tabouret mais ce qui prime à nos yeux, c’est avant tout le conseil et l’encadrement de professionnels pour éviter un mauvais geste pouvant entrainer une blessure. "

La totalité des cours se donnent en direct de la salle de sport à l’exception de la Zumba et du Hitt (NDLR: un entrainement fractionné de haute intensité qui vise à un renforcement de la condition physique), " des cours dispensés par l’un de nos coachs qui se trouve actuellement en France. On ne veut pas prendre le risque de lui faire passer la frontière et de se confronter aux nombreux contrôles policiers. Pour les coachs qui occupent la salle, on veille évidemment à respecter scrupuleusement les consignes d’hygiène et de distance de sécurité ! "

Un geste de remerciement symbolique pour les personnes qui sont en première ligne pour endiguer le coronavirus

A la fin du confinement, la salle offrira un mois de cours gratuits aux personnels soignants, urgentistes, ambulanciers et pompiers qui le souhaitent : " On ne peut être que reconnaissant et humble envers ces personnes qui prennent autant de risques pour endiguer ce fléau du Covid-19. " conclu Charly Misme. Un geste fort en guise de remerciement pour le dévouement affiché par toutes celles et ceux qui œuvrent actuellement pour sortir le pays de cette crise sanitaire sans précédent.