Sport amateur : "Même si on ne le lèche pas", le frisbee est risqué

Il y a quelques jours, la rédaction des sports de la RTBF lançait un appel à témoignages (via l’adresse mail : sportamateur@rtbf.be) issus du sport amateur. Là aussi les annulations se sont enchaînées et le sport amateur est tout autant (si pas plus ?) remis en question.



Noémie Dekoninck et Elie Jesuran ont partagé leur nouveau quotidien de joueurs d’Ultimate Frisbee. "C’est un sport qui se joue de manière collective. Nous avions deux entraînements par semaine qui ont été arrêtés à cause du coronavirus. Ça vient du fait qu’on ne peut pas se rassembler pour des loisirs ou pratiques sportives. La fédération de notre sport a envoyé un e-mail et notre club a fermé ses portes. En parallèle on a également reçu une demande d’arrêt de la part des infrastructures que l’on occupe pour nos entraînements", explique Noémie Dekoninck, coach des Flying Rabbits de Bruxelles et membre de la fédération belge d’Ultimate Frisbee.

"Nous sortons de notre saison indoor, en salle. Le beau temps arrive tout doucement et logiquement nous devions commencer la phase outdoor. Le championnat de Belgique et la plupart des tournois ont lieu en avril, mai et juin. Et les championnats du monde se déroulent en juillet. Là, nous étions en pleine préparation de ces grands rendez-vous, préparation physique et tactique". Dans le monde du sport amateur, les problèmes actuels sont généralement d’ordre financier. Mais à ce niveau-là, le frisbee présente un avantage… "Il n’y a absolument pas d’argent dans le frisbee", explique Noémie Dekoninck. "L’annulation des tournois fait qu’on ne dépensera pas cet argent pour les organiser, ce sera finalement plus une économie. Pour les compétitions auxquelles nous devions participer à l’étranger, nous avons été prévenus suffisamment tôt".

Même si "on ne le lèche pas", le frisbee est quelque part un sport à risque "Le frisbee est certainement un sport à risque", précise notre interlocutrice. "Vu qu’on se lance un objet de mains en mains, la contamination peut passer. C’est comme pour le basket, le volley ou tout sport où l’on prend un objet en mains. Ce n’est pas beaucoup plus à risque non plus, parce qu’on ne le lèche pas le frisbee, on se le lance (rires). Mais il y a aussi dans notre sport beaucoup de contacts, on se tape beaucoup dans la main. La main des adversaires, des coéquipiers, pour se féliciter, pour se dire bonjour, etc.".

La problématique des entraînements parallèles Si les entraînements collectifs en club sont interdits, difficile d’empêcher les éventuels rassemblements de joueurs dans les parcs ou autres espaces extérieurs. "Pour nous, c’est impossible d’aller surveiller les joueurs. La fédération a fait une communication massive en stipulant aux clubs d’arrêter les entraînements. Elle a aussi fortement découragé les joueurs à se rassembler à plusieurs dans un parc pour lancer. Mais bon…, les joueurs sont accros, ils veulent sortir, bouger et lancer des frisbees, donc on en trouve certainement dans les parcs. C’est quelque part inévitable, mais il faut y aller en petits groupes pour éviter toute contamination par le frisbee". "C’est très important de faire attention et de respecter l’état d’urgence qui est demandé par le gouvernement. Je suis favorable à rester chez soi et éviter un maximum les contacts avec des personnes différentes. Maintenant, j’ai aussi la bougeotte donc je sors courir seule et puis lancer avec mon compagnon, à deux, un frisbee. Mais nous n’invitons pas d’autres personnes du club, c’est important de respecter ça si on ne veut pas que les délais soient étendus", conclut Noémie Dekoninck.