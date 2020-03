Sport amateur : Le golf interdit, les joueurs s'interrogent

Il y a quelques jours, la rédaction des sports de la RTBF lançait un appel à témoignages (via l’adresse mail : sportamateur@rtbf.be) issus du sport amateur. Là aussi les annulations se sont enchaînées et le sport amateur est tout autant (si pas plus ?) remis en question.

Plusieurs golfeurs ont répondu à notre appel et tous évoquent une incompréhension totale des mesures imposées à leur discipline. Comme les autres sports, le golf a directement été impacté par la lutte contre le coronavirus. Tous les club-houses et parcours sont fermés.



Depuis cinq ans, Daniel Schifflers pratique le golf deux à trois fois par semaine. "On a d’abord restreint l’accès au golf. Et ensuite l’accès a été totalement interdit, tant au practice (la zone d’entraînement des golfeurs) que sur le terrain lui-même. Aujourd’hui, il m’est tout à fait impossible de pratiquer mon sport. Je comprends que le gouvernement doive rapidement décider sur les mesures initiales de confinement. Mais j’espère qu’avec le temps on va pouvoir affiner là où c’est possible. Ce serait vraiment bénéfique pour la santé des gens", explique Daniel.

Nicolas De Coster joue lui aussi au golf, depuis plus de 30 ans."Quand j'ai appris la fermeture des golfs, ça a été un coup de massue. Ceci dit, je comprends tout à fait l'interdiction générale pour éviter de faire des cas spécifiques : tel sport peut être pratiqué, tel autre pas. Il y a là derrière une question de solidarité générale qui joue. Je parle en mon nom et pas au nom du monde du golf. J'ai des copains qui râlent par rapport à cette fermeture. Je les comprends car moi aussi j'ai très envie de jouer. Mais il faut faire preuve de solidarité et attendre que tout ça passe, même si ça me démange", tempère Nicolas.