Ski alpin : la fédération belge de plus en plus... suisse!

C'est une des heureuses conséquences des récents bons résultats du ski belge, emmené par Armand Marchant, 10e aux championnats dans l'épreuve du slalom des championnats du monde de Cortina d'Ampezzo, les candidats partenaires souhaitant s'associer avec la fédération se font de plus en plus nombreux. Et deux d'entre eux sont suisses. Les résidences Swisspeak Resorts et la station de ski d'Anzère, située dans le Valais, ont en effet décidé de se rapprocher de la fédération royale belge de ski dès l'automne prochain. "Grâce aux très bons résultats des athlètes de la Fédération Royale Belge de Ski (Armand Marchant mais aussi Sam Maes, Kim Vanreusel, Dries Van Den Broecke et Tom Verbeke) les courses de Coupe du Monde de ski sont de plus en plus suivies par les amateurs de ski belges. Swisspeak Resorts, Anzère et les athlètes de la fédération partagent les mêmes valeurs et surtout la passion du ski. En tant que sponsors, nous sommes fiers de compter la fédération et leurs athlètes comme ambassadeurs de nos marques auprès de la population belge "

Ce deal prévoit également la mise à disposition d'équipements d'entraînement et de compétition, d'une célèbre marque italienne, numéro un dans le ski de haut niveau. "C'est chouette qu'on soit enfin pris au sérieux" explique Armand Marchant qui skie déjà régulièrement à Anzère, sa station partenaire. "Cette collaboration va vous nous permettre d'avoir une unité et une uniformité parce qu'actuellement, nous n'avons même pas les mêmes équipements. Chacun skie avec son propre matériel, même en coupe du monde. Enfin, nous allons bénéficier de matériel professionnel. Grâce à ça, la Belgique se professionnalise et devient enfin une vraie nation du ski."

Pour la fédération, cette triple collaboration (station, logement, équipements), c'est une véritable aubaine. Et une reconnaissance puisqu'elle bénéficiera d'un accès privilégié au domaine skiable pour ses athlètes (parfois très tôt le matin pour profiter d'une meilleure qualité de neige et de pistes fermées), d'infrastructures de qualité et d'un savoir-faire important puisque la station d'Anzère, connue pour être fréquentée par de très nombreux vacanciers belges, compte en ses rangs d'anciens membres de l'équipe nationale de ski suisse, rompus aux exigences du plus haut niveau. Et elle trouvera dans les résidences Swisspeak Resorts un camp de base ultra confort, accessible skis au pied. Idéal pour le repos des athlètes, leurs soins et la préparation du matériel qui pourront se faire dans des conditions optimales. De quoi préparer au mieux les prochaines échéances dont les jeux olympiques d'hiver de Pékin en février 2022. "C'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous" explique Karen Persyn, directrice technique du ski alpin auprès de la fédération. "Ces conditions de travail vont nous permettre de nous entraîner de façon optimale et préparer l'avenir du ski belge. C'est une professionnalisation dont nous avons besoin pour continuer à progresser dans le futur."