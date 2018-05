Samuel Brassart : "La balle pelote est-elle en train de mourir ? Elle ne va pas bien"

Qui dit mois de mai dit évidemment ... début de la saison de balle pelote ! Depuis une dizaine de jours, nos places de villages vibrent à nouveau au son de cette petite balle en caoutchouc frappée avec un gant en cuir, au son aussi des cris si particuliers des pelotaris. On entend d’ici l’écho des "Hé grand !" ou des "Vas-y, frappe Pélo !". La Division 1 compte treize clubs dont six issus du Hainaut (Acoz, Isières, Oeudeghien, Ogy, Sirault et Thieulain), une province où la balle pelote reste bien implantée et où elle fait clairement partie du patrimoine local. Mais même là, le nombre d’équipes, le nombre de jeunes pratiquants, le nombre de ballodromes diminue. Samuël Grulois a évoqué cette situation difficile avec l’une des stars de la discipline, le Seneffois Samuel Brassart (il est originaire de Familleureux mais vit désormais à Oeudeghien), une référence, un sage du jeu de balle. A 42 ans, il a été sacré fin 2017 "Gant d’or" pour la troisième fois de sa carrière. Depuis quatorze ans, il évolue à Kerksken (près d’Alost). Là-bas, il a gagné … dix des douze derniers championnats ! En cas de nouveau titre cette année, Kerksken deviendrait d’ailleurs recordman absolu des titres nationaux devant le légendaire club de Tollembeek.

Samuel, on ne peut s’empêcher d’être inquiet pour la survie de la balle pelote…



"La situation la plus critique, c’est celle des jeunes. C’est compliqué d’avoir des bénévoles. Le décret Bosman a fait mal à tous les sports amateurs. Quand je vois l’investissement des clubs qui forment des jeunes et qui les voient partir ailleurs à 16-17-18 ans pour des indemnités dérisoires… Ça prend du temps de former un jeune ! Moi, j’ai une vraie crainte : des joueurs de balle, il y en aura toujours, mais des dirigeants, ce sera plus compliqué. S’investir, que ce soit dans la balle pelote, le football ou un autre sport, c’est dur car on forme des gamins qui partent après… ce n’est pas facile à vivre quand on est dirigeant."

Quand vous étiez enfant, il y avait beaucoup plus d’équipes de jeunes… le constat est criant.



"Oui, il ne faut pas se voiler la face. La société a évolué. Il y a beaucoup plus de sports qu’avant, il y a des salles de sport, et les jeunes se dispersent dans différentes disciplines. Le désavantage de la balle pelote, c’est qu’on ne joue que six mois sur l’année… il y a donc six mois " morts ". D’ailleurs, le one wall (NDLR : sorte de " balle au mur " très en vogue aux USA et qui se développe chez nous depuis une dizaine d’années) peut permettre de faire le lien en hiver.