Sam Maes se qualifie pour la deuxième manche du géant de Val d'Isère

Sam Maes a réalisé une superbe performance sur la très exigeante face de Bellevarde à Val d'Isère. Le jeune skieur d'Edegem (20 ans) s'est hissé dans le top 30 de la première manche du slalom géant et sera au départ de la deuxième.



L'Anversois, 32e des JO de Pyeongchang en géant, a su éviter les pièges d'une piste dégradée par les passages. Parti 35e, il a concédé 2.79 au Roi Marcel et s'est classé 28e.



Sam Maes aura l'occasion d'engranger ses premiers points en Coupe du Monde. Armand Marchant est le seul skieur belge qui a réussi cet exploit. C'était en slalom (18e), il y a deux ans presque jour pour jour sur la même piste. Côté féminin, Karen Persyn avait déjà réussi cette performance à deux reprises à Maribor en 2005 (28e) et 2009 (16e).



Marcel Hirscher, le boss de la discipline, a signé le meilleur temps. L'Autrichien s'est élancé avec le dossard 1 et a bouclé sa manche en 52.41, personne n'a pu faire mieux.



Maes, qui vit en Autriche, poursuit sur la lancée de son très bel "été" où il avait remporté plusieurs courses FIS dans l'hémisphère sud.