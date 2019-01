Ryoyu Kobayashi enchaîne à Garmisch-Partenkirchen

Deux étapes, deux victoires pour Ryoyu Kobayashi. Le Japonais, déjà vainqueur à Oberstdorf, a remporté le concours du nouvel an à Garmisch-Partenkirchen. Il domine la 67e édition de la Tournée des 4 tremplins.



Depuis la saison 2006-2007, ils ne sont que quatre sauteurs a avoir gagné les deux premiers actes de cette compétition : l'Autrichien Gregor Schlierenzauer (2011/12), le Norvégien Anders Jacobsen (2012-13), le Polonais Kamil Stoch (2017/18) et donc Kobayashi. Dans l'histoire seuls Sven Hannawald (2001/02) et Stoch (2017/18) ont réussi le grand chelem.



A l'issue des deux sauts du jour, Kobayashi, leader de la Coupe du Monde, a devancé de moins de deux points (1.9) l'Allemand Markus Eisenbichler. Le Polonais David Kubacki a complété le podium du jour.



Au "Général" de la Tournée, on retrouve le même trio ... dans le même ordre. Kobayashi totalise 548,9 points. Eisenbischler suit de très près avec 546,6 unités. Kubacki est déjà un peu plus loin avec 526 pts.



Après les deux étapes allemandes, les sauteurs à ski vont passer la frontière pour se rendre en Autriche à Innsbruck (4 janvier) d'abord, puis à Bischofshofen pour l'ultime rendez-vous (6 janvier).