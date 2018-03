"Ryad Merhy peut dépasser un jour Jean-Marc Renard !"

"Je me sens bien, je ne suis pas stressé de tout, je garde ça pour le combat, je ne veux pas perdre d’énergie inutile", explique Mehry depuis La Canebière. "Ce sera un combat difficile : il va falloir que je sois patient et que je me fasse plaisir. Je suis un boxeur instinctif, je marche à la sensation. On dit que c’est le combat de ma vie : j’espère qu’il y en aura bien d’autres après !".

Il est Bruxellois, né de parents libanais et ivoirien. Ryad Merhy est un beau bébé de 25 ans et de 94 kg : pour faire le poids pour ce combat, il a dû perdre 4 kilos … en ne consommant que de l’eau ces derniers jours. Ce soir au Palais des Sports de Marseille, juste à côté du Stade Vélodrome de l’OM, il convoite la ceinture mondiale WBA des lourds-légers face au 1er challenger de la catégorie, le Français Arsen Goulamirian .

La WBA, la fédération où postule Ryad Merhy, est la plus ancienne des 4 grandes fédérations mondiales, qui fonctionnent sur base régionale, avec leur financement et à coup d’invitations par des jurys. Il y a aussi la WBC (plus sud-américaine), l’IBF (organisée par les Américains) et la plus récente, la WBO. Mais la WBA a sacré des boxeurs comme Mohamed Ali ou Mike Tyson, elle a donc son lot de crédibilité.

"Comment voulez-vous qu’un petit Belge mette plus d’argent que des Américains ou des Russes ?" clame Alain Van Acker, le manager de Mehry. "Il y a parfois des critiques, mais ici seuls le talent et la valeur sportive de Ryad ont joué. Après, c’est sûr que j’ai fait jouer mes contacts. Mais le Président de la WBA a vu les derniers combats de Ryad et il a été convaincu…"

Merhy affiche un palmarès impressionnant : 24 combats, tous gagnés… dont 20 par K.O. Sa passion pour la boxe, Mehry l’a découverte dans une… BD, un manga japonais qui raconte l’histoire d’un gamin parti de rien devenu champion. Et pour ce combat de Marseille, il s’est préparé à Boston, avec un entraîneur qui a produit quatre champions du Monde.