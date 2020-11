Ryad Mehry : "Mike Tyson a réussi son come-back"

Tyson vient de plus de 130 kilos et il s’est taillé un corps d’athlète !

100% Sport a débriefé le retour de l’ex-star de la boxe avec un consultant de choix : Ryad Mehry , actuel meilleur boxeur belge. Les deux boxeurs américains de plus de 50 ans ont montré qu’ils en avaient encore dans les gants mais était-ce une exhibition ou un vrai combat ? "On était plus dans de l’exhibition car ils ont combattu avec des rounds de 2 minutes", répond Ryad sans aucune hésitation.

"Leur plus beau combat à tous les deux, c’est d’avoir fait ce come-back, vu l’âge de ces deux boxeurs. C’est magnifique et rare de voir ça. Pour moi, on peut dire que Mike Tyson a réussi son come-back. Autant d’un point de vue physique que mental. Le gars vient de très loin, il vient de plus de 130 kilos, il s’est taillé un corps d’athlète de dingue. Donc, on peut dire qu’il est très très fort".

"C’est une légende, tout le monde le connaît par sas K.O et ses combats très écourtés. Même les gens qui ne connaissent pas la boxe savent qui est Mike Tyson. Pour moi, il n’a pas été mon modèle ou mon idole, je l’ai connu par après. Ce qui m’a toujours impressionné c’est le fait qu’il puisse se déplacer aussi bien, avec des esquives de dingue, malgré son poids assez lourd", a conclu Ryad Mehry. Le boxeur belge qui compte revenir sur les rings en 2021.