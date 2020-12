Rétro: 2020, leur meilleure année sportive!

Et si on terminait l'année sportive sur une note positive? En se disant que l'année 2020 au cours de laquelle la plupart des compétitions et événements sportifs ont pourtant été annulés n'avait pas été si "pourrie" que ça pour certains athlètes. Et si finalement, 2020 était LEUR meilleure année sportive? Pour ça, on s'est un peu creusé les méninges et on a ressorti quelques noms de sportives et des sportifs qui finalement n'ont pas passé une si mauvaise année que ça...

Il y a bien sur eu Wout Van Aert (vainqueur de Milan San Remo, des Strade Bianche (...), double vice-champion du monde, sportif de l'année, lauréat du mérite sportif...), Julian Alapahilippe (champion du monde sur route), Mathieu Vander Poel (vainqueur du Tour des Flandres), Primoz Roglic (vainqueur de la Vuelta et de Liège-Bastogne-Liège) et Tadej Pogacar (vainqueur du tour de France) qui se sont partagés les plus précieux trophées et les bouquets les plus convoités.

Il y a eu Lewis Hamilton qui en Formule 1 a fait tomber tous les records: nombre de titres mondiaux (7 à égalité avec Michaël Schumacher) et de victoires (95, série en cours) notamment.

Mais aussi Armand Duplantis qui a plané sur la planète athlé avec 3 records de monde à la perche, deux en salle (6m17 puis 6m18) et un en plein air (6m15). Le tsar Sergeï Bubka a laissé la place à la jeune star suédoise qui a été logiquement désigné athlète de l'année 2020.

En octobre dernier, Dries Mertens a lui aussi a détrôné une autre idole, son idole Maradona, au nombre de buts marqués pour Naples, 130 série en cours. Le belge (vainqueur de la coupe d'Italie avec son équipe en juin) est ainsi devenu cette année le meilleur marqueur absolu de son équipe en dépassant Marek Hamsik (121 buts).

Romelu Lukaku a lui aussi empilé les goals, en Europa League, avec les Diables autant qu'en Série A. L'attaquant belge (11 buts cette saison) fait jeu égal avec Ronaldo (12 buts depuis le début du championnat) et Ibrahimovic (10 buts) et n'a jamais été aussi fort. Il ne lui aura manqué qu'un trophée (celui d'Europa Lague manqué de peu) pour que 2020 soit définitivement son année.

Il y a eu aussi les basketteuses belges, les Belgian Cats, qui se sont qualifiées pour les Jeux, emmenées par une Emma Meesseman impériale et logiquement désignée sportive de l'année écoulée. Une performance qui leur a permis de décrocher récemment le titre de meilleure équipe au Gala du sport et de permettre par la même occasion à leur coach et mentor Philip Mestdagh de rafler le trophée du meilleur coach 2020, toutes disciplines confondues.

Et puis il y a eu les belles histoires et les résurrections comme celle de Chloé Caulier qui a retrouvé le haut niveau après avoir touché le fond et connu le burn out sportif. Avec à la clef un titre de vice-championne d'Europe de bloc aux championnats d'Europe d'escalade au mois de Novembre. Un exploit qui restera comme une des belles images sportives de l'année 2020.