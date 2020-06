Retour en mer, ambitions à la hausse, nouveau bateau: Jonas Gerckens a le vent en poupe

Jonas Gerckens a repris la mer, avec des projets, des ambitions, et bientôt un nouveau bateau. C’est un véritable tournant dans sa carrière de navigateur.

Dimanche matin, un Skype avec Jonas Gerckens. Le visage apparaît à l’écran…Surprise ! La barbe a poussé, les cheveux, surtout ! " Avec le déconfinement il a fallu mettre des priorités, mon coiffeur n’en faisait pas partie, j’ai préféré mon bateau ". Et un grand éclat de rire. L’homme n’a pas changé, tant mieux, et c’est une des raisons de sa réussite. Cela fait plusieurs jours que, moyennant certaines mesures sanitaires, les skippers bretons ont pu reprendre la mer, pour s’entraîner. " Quel bonheur ! glisse Jonas. Le bruit des vagues contre la coque, le vent qui prend dans les voiles, le regard qui porte à l’horizon, tout ça me manquait terriblement. On a même été accueillis par les dauphins lors de notre première sortie. Et puis, comme on était plusieurs bateaux à l’entraînement, on a de suite retrouvé le sens de la compétition, l’excitation de la rivalité sympa". Jonas Gerckens sur la reprise des entrainements - Extrait de Interview de Jonas Gerckens -... Jonas Gerckens

Un nouveau bateau, c’est deux tournants dans la carrière de Gerckens Cela faisait des années qu’il en rêvait et des mois qu’il échafaudait le projet : il va (faire) construire un tout nouveau bateau. Un Classe 40, comme celui avec lequel il a fait la Route du Rhum, mais moderne, performant, et en partie conçu par lui. " Je suis ravi, fier, et enthousiaste. C’est mon rêve depuis toujours. Le rêve de tout marin, d’ailleurs. Jusqu’ici j’ai toujours dû naviguer sur des bateaux d’occasions, déjà âgés donc, et pas conçus pour moi. Ici, il sera " à ma main ". Question performances, par exemple, avec mon actuel, ma pointe de vitesse max est de 24 nœuds. Avec le prochain je monterai à 29-30 nœuds, c’est une sacrée différence, surtout sur les courses de longue haleine. C’est logique puisqu’entre le Volvo 104 et le futur Volvo 164 il y a eu 63 bateaux construits, et améliorés à chaque fois ". Jonas Gerckens sur le futur bateau - 08/06/2020 Jonas Gerckens sur le futur bateau

Des ambitions revues à la hausse, ça sent le podium Le bateau sortirait au Printemps 2021. Les grands objectifs du Skipper liégeois viendront dans la foulée : la Transat Jacques Vabre (en binôme) en Novembre 2021 et la route du Rhum (en solitaire) en 2022. Avec, dorénavant l’obligation de résultats à la hauteur du matériel. "Les résultats réalisés jusqu’à présent, avec du matériel limité, étaient déjà de bon niveau, mais mes objectifs se limitaient à faire mieux que les autres marins belges avant moi. Ici, c’est sûr, on va viser des Top 5, et dans ce cas, le podium n’est jamais très loin. Et comme vous savez à quel point la Brabançonne me booste, comptez sur moi pour tout faire pour briller ". Jonas Gerckens sur l'obligation de résultats - Extrait de Interview de Jonas Gerckens - 08/06/2020 Jonas Gerckens sur l'obligation de résultats

Des sponsors et des budgets trouvés durant la crise du Coronavirus Classe 40 Volvo 164 - © Tous droits réservés C’est peut-être l’autre tournant dans la carrière du " Marin de l’année ". Un Classe 40 neuf et tout équipé, c’est un coût de 600 à 650.000 Euros. Par ailleurs, Gerckens et sa partenaire Sophie Faguet poursuivent leur projet en L30, pour des courses au large en double mixte, avec la finalité d’une participation aux JO 2024, en France. Il a fallu acheter un bateau, là aussi. Au total, un sacré budget ! Que notre homme et sa Manager Delphine Simon ont trouvé, malgré les graves répercussions économiques de la crise sanitaire du Covid-19. Par quel miracle ? C’est Delphine qui répond :" D’abord il y a les résultats forgés par Jonas, notamment sur la dernière Route du Rhum. Il y a aussi le sérieux et la régularité dont nous, son équipe, faisons preuve depuis 4-5 ans. Surtout, je crois que Jonas croit tellement dans ses rêves que les gens lui emboîtent le pas ". Il aurait donc passé un cap, acquis un statut de " cheval sur lequel il est bon de miser ". Les deux sponsors historiques majeurs ont resigné pour quatre ans, l’Adeps a également renouvelé son soutien enthousiaste. " Ils croient et investissent en moi depuis longtemps, glisse Jonas. Ce serait dommage pour eux de ne pas attendre de récolter le fruit de leurs efforts financiers. Les échéances sportives qui arrivent, avec aussi la médiatisation autour, s’annoncent porteuses ". " En fait, avec Jonas, le meilleur reste à venir. Ce n’est pas le moment de lui tourner le dos. D’ailleurs, de nouveaux sponsors ou partenaires se présentent, qui souhaitent embarquer avec lui ", ajoute Delphine. C’est notamment le cas de la SPGE (Société Publique de Gestion des eaux) qui a choisi le navigateur comme parrain de sa campagne " Ici commence la mer ", campagne de sensibilisation aux bons gestes environnementaux. Quand on vous disait que Jonas Gerckens avait le vent en poupe !