Reprise des joggings: "Les gens sont en manque"

Il suffit de consulter les calendriers en ligne comme celui de Betrail (www.betrail.be) pour s'en rendre compte. Depuis le 15 mars et les premières décisions du Conseil national de Sécurité, ce sont des dizaines et des dizaines de courses (trails, joggings et autres triathlons) qui ont été annulées aux quatre coins du pays. Mais depuis le 1er juillet, les organisateurs et les coureurs amateurs reprennent espoir. Les événements sportifs de ce genre sont en effet de nouveau autorisés, sous respect strict de protocoles précis. Certains n'ont donc pas attendu plus longtemps pour retrouver le plaisir de courir en groupe avec un dossard dans le dos. C'est le cas de Julien Nicolet qui était au départ du trail de la Hoegne à Sart-Lez-Spa ce samedi 04 juillet. "Il y avait une vraie excitation autour de cette course" explique celui qui s'est classé 6e de l'épreuve disputée en duo. "Parce que même si j'ai pu courir et m'entraîner pendant le confinement, mettre un dossard ça a tout de même une saveur particulière. D'autant qu'après une si longue période sans course, on avait envie de voir où se situait notre niveau. C'est aussi très agréable de revoir toutes les têtes que l'on connaît dans le milieu. C'est un vrai soulagement."

Du côté des organisateurs aussi, on souffle. Même si près de la moitié des courses initialement programmées sont postposées à l'automne, annulées ou transformées en événements virtuels, certaines organisations auront bien lieu cet été. C'est le cas notamment du trail de l'Hermeton qui se déroule ce samedi 11 juillet au départ du village de Romedenne dans la région de Philippeville. Trois distances au programme (6km, 14 km et 29 km) et un taux de remplissage qui avoisine les 60% à 4 jours de l'événement. "Pour cette sixième organisation, nous sentons un véritable engouement" explique Benoît Badot, l'un des organisateurs et membre de Jog'Hermeton. "Les gens sont en manque. Nous comptons ce mercredi 470 inscrits, c'est autant que l'année dernière. Nous avons toutefois limité 200 dossards par distance. Pour respecter les mesures de sécurité actuelle, nous proposerons des départs par vagues de 35 à 40 personnes pour limiter la concentration de personnes au même endroit. La zone de départ fera 200 mètres carrés pour garantir 4 mètres carrés par participant"

Même son de cloche du côté du staff du trail des Cisterciens qui aura lieu dans la région de Villers-la-Ville d'ici quelques semaines, le 02 août. Une équipe qui a toutefois adapté et modifié son organisation pour limiter au maximum les rassemblements de personnes avec, là aussi, une procédure de départs différés (un partant toutes les minutes) et des ravitaillements adaptés, comme ce sera le cas ce samedi à Romedenne. "Nous ne proposerons pas de ravitaillement sur le parcours" ajoute encore Benoît Badot. "Et à l'arrivée, les coureurs recevront une bouteille d'eau individuelle et une gaufre à emballage unique."

Et l'après course me direz-vous? Les règles actuellement d'application dans l'Horeca sont en vigueur quant il s'agit de proposer un rafraîchissement ou de la petite restauration. Mais à Sart-Les-Spa le week-end dernier, on avait opté pour une formule plus simple et conviviale. "Nous avions fait passer le message qu'il n'y aurait pas de bar mais que chacun était autorisé à amener quelque chose à boire et à grignoter" explique Cédric Schoonbroodt, l'un des organisateurs. "Après la course, de petits groupes se sont ainsi formés autour des véhicules et les participants ont partagé un verre en respectant les distances de sécurité."