Red Lions : l’âge de la maturité !

Les amateurs de la petite balle blanche ont vécu 60 minutes de stress intense. Et pourtant, de stress, il n’en a jamais été question sur le terrain. Menés, malgré une domination totale durant une grande majorité de la rencontre, les Red Lions ont su garder la tête froide, revenir calmement dans cette rencontre pourtant capitale, et arracher ce ticket historique pour une demi-finale de Coupe du Monde face à l’Angleterre.

Bien sûr, l’Allemagne est en pleine reconstruction et n’est plus la nation souveraine que l’on a connue dans les années 2000 et début 2010 (2 titres mondiaux et olympiques). Mais au-delà de ces nuances nécessaires, les Belges ont montré une qualité parfois absente par le passé : la maturité !

Il n’y a pas si longtemps (et ils le reconnaissent eux-mêmes), les Red Lions auraient sans doute perdu cette rencontre. Portés par leur domination, ils auraient forcé leur jeu, tenté de revenir au score le plus rapidement possible, au risque de se voir punir sur une contre-attaque dont les Allemands, et leur légendaire efficacité, ont le secret. D’un calme olympien, ils ont au contraire pris le temps de construire cette victoire méritée.

Mais comment expliquer cette nouvelle corde à leur stick ? Sans doute par la maturité !

Longtemps, notre équipe nationale se présentait à un tournoi avec l’une des moyennes d’âges les plus faibles. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Plusieurs d’entre eux tournent autour de la trentaine et ont plusieurs tournois majeurs au compteur. Dans des temps encore plus anciens, ces joueurs en pleine possession de leurs moyens auraient déjà rangé leur stick pour diverses raisons (familiale, professionnelles, lassitude,...). Une expérience qui permet aussi d’encadrer les plus jeunes du groupe. Autre preuve de cette maturité : les Belges sont montés en puissance depuis le début de la compétition (une capacité d’habitude prêtée à l’Allemagne !)

Et pourtant, malgré ce portrait flatteur, tout ne fut pas parfait lors de ce ¼ de finale. Avec un seul pénalty-corner converti en 9 tentatives, phase essentielle dans le hockey moderne, les Red Lions sont très loin d’un ratio satisfaisant au haut niveau. Une faiblesse qui avait déjà pesé très lourd en finale des JO de Rio.

Face à l’Angleterre, une équipe très bien organisée et qui ne leur a pas toujours réussi par le passé, les Belges ne pourront sans doute pas se permettre de laisser passer autant d’occasions. En tout cas s’ils veulent rejoindre les Pays-Bas ou l’Australie, l’autre affiche, en finale de cette Coupe du Monde.