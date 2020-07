Real Madrid-Alavés : Gagner sans Ramos mais avec Hazard (LIVE 22H)

Thibaut Courtois prend de plus en plus de place dans le coeur des Madrilènes. - © JAVIER SORIANO - AFP

Le Real, qui compte un point d'avance sur le Barça vu la victoire des Catalans contre l'Espanyol mercredi soir, doit gagner face à Alavés pour reprendre de l'air en tête du classement. Sans l'incontournable Sergio Ramos, la donne est différente. Zidane enregistre le retour d'Eden Hazard dans la sélection. 7 matchs, 7 victoires. Le retour du confinement a été négocié idéalement par les hommes de Zinédine Zidane. Le pragmatisme madrilène, symbolisé par les 2 buts concédés depuis le retour à la compétition, a évidemment fait la différence. Thibaut Courtois, dont la défense compte 5 clean-sheets sur cette période et n'a plus concédé le moindre but depuis 367 minutes, a mis tout le monde d'accord. En route pour remporter son troisième trophée Zamora, prix qui récompense le gardien au plus faible ratio buts concédés par match, il marche sur l'eau. Il a convaincu la presse, plutôt défiante lors de son arrivée, et sera en cas de titre reconnu comme l'un des artisans majeurs de celui-ci. Sauf que ce soir, Courtois devra composer sans l'un de ses meilleurs pions.

Ramos suspendu, un test avant la Ligue des champions Olé. - © GABRIEL BOUYS - AFP Sergio Ramos a atteint le seuil des dix cartes jaunes en Liga et sera suspendu ce soir au stade de Valdebebas. Le deuxième meilleur buteur de l'équipe (dix buts en Liga derrière les dix-sept de Karim Benzema) est l'homme de ce retour de confinement. Auteur de cinq buts lors des sept derniers matchs, dont des penaltys et un coup franc direct, il manquera à son équipe. Plus affûté que jamais comme le prouvent ses réseaux sociaux, il rêve de décrocher la cinquième Liga de son palmarès, lui qui est au club depuis 15 ans désormais. Eder Militao devrait en principe le suppléer. Le Brésilien va devoir prendre de la confiance dans les prochaines semaines car Ramos est également suspendu en Ligue des champions, où le Real est toujours embarqué dans son huitième de finale face à Manchester City (défaite 1-2 à Santiago Bernabéu). Face à une équipe d'Alavés à la dérive (0 sur 15 en championnat), c'est sans doute le moment idéal pour se remettre en selle.

Hazard revient, du bout des chevilles Eden Hazard est de retour dans la sélection après avoir manqué les rencontres face à Bilbao et contre Getafe. La cheville pour laquelle il a été opéré en mars continue d'être douloureuse, le Real est toujours très laconique quant à la nature et à la durée de l'absence de ses joueurs mais son retour est encourageant. Il s'est d'ailleurs entraîné normalement ces derniers jours.

En son absence, le Real n'a pas été incroyablement créatif et s'en est remis au sang-froid de Ramos. Sans le capitaine, le Real devra se trouver un autre sauveur. Pour faire un pas de plus vers ce titre.

| Le Real Madrid file vers la victoire grâce à un penalty de Ramos accordé après l'intervention de la VAR ! #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/hhzaZ1Jc5M — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) July 5, 2020