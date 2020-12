Quatre tremplins pour entrer dans la légende

C'est un incontournable des sports d'hiver, quatre épreuves mythiques rassemblées en quelques jours et qui réalisent des audiences télévisées considérables depuis la création de la tournée en 1953. Des images hyper spectaculaires d'un sport facile à comprendre, un public festif et habituellement très nombreux (exception faite évidemment cette année) et une actualité sportive en hibernation pendant les fêtes expliquent le succès de ce mini-championnat, 4 concours en moins de deux semaines. Une compétition qui compte pour le classement final de la coupe du monde mais qui confère à son vainqueur un prestige particulier et un statut à part. Quatre tremplins, quatre villes, deux en Allemagne Oberstdorf et Garmish Partenkirchen et deux en Autriche Innsbruck et Bischofshofen. Et des acrobates qui s'envolent à plus 100 km/h pour retomber à plus de 140 mètres du nez du tremplin, avec finesse, légèreté et élégance. Une technique très précise pour des voltigeurs de la glisse qui viennent pour la plupart des pays nordiques, d'Allemagne, d'Autriche, du Japon ou encore de l'Europe de l'est. Des pays réputés pour la discrétion et la bravoure de ses athlètes. Normal pour une discipline aussi confidentielle que périlleuse.

Malheureusement pour les organisateurs et les amateurs de cette discipline olympique, le tenant du titre, le polonais Dawid Kubacki ne pourra pas défendre son trône. La Pologne ne pourra en effet pas participer à la première étape à Oberstdorf en Allemagne ce mardi. C'est Klemans Muranka, 26 ans, qui a été testé positif, même s'il ne présente pas de symptômes, c'est toute l'équipe de Pologne (dont Kamil Stoch, double lauréat et champion olympique) qui a été placée en isolement comme contacts rapprochés. D'autres tests sont prévus pour évaluer un retour de la Pologne sur la tournée. Mais en manquant l'un des quatre rendez-vous, les skieurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la victoire finale.