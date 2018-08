Quatre Borlée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020?

La course aux minimas qualificatifs pour les jeux de 2020 n’a évidemment pas encore commencé.

Mais s’il s’avère que Kevin, Jonathan et Dylan Borlée venaient à se qualifier pour les jeux, en individuel et/ou en relais, il se pourrait que leur aînée, Olivia soit à leurs côtés.

Alors que l’on célèbre ce 22 août le 10e anniversaire de la médaille d’argent du relais 4X100 mètres aux jeux de Pékin (médaille d’argent devenue d’or 8 ans plus tard suite à la disqualification de la Russie), Olivia, aujourd’hui très investie dans la promotion de sa marque de vêtements de sport (42.54, clin d’œil au chrono et record de Belgique du relais établi ce jour-là sur la piste chinoise) envisage sérieusement d’être du voyage au Japon dans deux ans.

"C’est un rêve évidemment. Lorsque la cérémonie de clôture des jeux de Rio s’est refermée il y a deux ans, c’était un moment très difficile pour moi d’imaginer qu’il s’agissait là de mes derniers jeux. Malgré mes activités professionnelles et familiales, je continue à m’entraîner et la forme est toujours là. Je me laisse en tous cas le temps de prendre la bonne décision calmement mais c’est vrai que le succès de mes frères à Berlin mais aussi celui du 4X400 féminin (4e, au pied du podium) avec des filles comme Camille Laus et Hanne Claes qui sont mes partenaires d’entraînement m’ont donné très envie de repartir pour deux ans."

Une envie d’autant plus grande qu’une nouvelle épreuve fera bientôt son apparition (aux mondiaux de Doha en 2019 avant les jeux de 2020), le relais 4X400 mixte. " La perspective de courir avec mes frères m’excite terriblement." Une bien belle façon de boucler la boucle.