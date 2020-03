Quand le RFC Liège s'inspire du Barça et du Real...

Le RFCL, le Royal Football Club Liégeois est désormais une appellation qui regroupe 10 clubs et 9 disciplines différentes au sein d’une structure commune. Ces 10 entités constituent désormais une famille regroupée sous la bannière d’une asbl intitulée "Sang et Marine Sports Association".

A l’instar de ce qui se fait déjà par exemple à Barcelone et à Madrid, ces 10 clubs liégeois vont donc arborer les mêmes couleurs et un blason commun qui prendra place aux côtés de leurs logos respectifs.

L’objectif recherché est de créer des synergies entre les clubs et de s’unir autour d’un label commun. Mais aussi à terme, de mutualiser les compétences voire les infrastructures. Cette nouvelle asbl chapeautera donc les projets communs mais chaque club conservera son asbl propre et donc son identité.

Au total, le groupe Sang et Marines a plutôt fière allure puisqu’il englobe le RFCL (Foot – division 1 amateur), le RFCL Athlétisme (club de Nafi Thiam et de Soufiane Bouchiki), le club de Hockey (en passe de retrouver l’élite), le Mosan Natation, le RFCL Tennis club, les Bulldogs (meilleure équipe de Hockey sur glace), les Panthers (D1 féminine de Basket) Liège Basket (D1 masculine), le RFCL Rugby (proche d’un retour en division 1), et le Royal Cyclisme Pesant club Liégeois (organisateur des classiques wallonnes).