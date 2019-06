Première victoire pour Marcos Ramirez en Moto3, en Catalogne - © PAU BARRENA - AFP

Moto3 - GP Catalogne : Victoire de Marcos Ramirez - Moto 3 - GP Catalogne 2019 - 16/06/2019 L'Espagnol Marcos Ramirez (Honda) a remporté son premier succès en Moto3 au Grand Prix de Catalogne dimanche, devenant le 7e vainqueur en autant de courses cette saison dans la catégorie. Après avoir pris les commandes dans le dernier tour après la chute du précédent leader, le Japonais Kaito Toba (Honda), il a devancé sur la ligne d'arrivée son compatriote Aron Canet (KTM) et l'Italien Celestino Vietti (KTM). Canet réalise une très bonne opération au classement des pilotes, qu'il mène désormais pour 23 points, contre 3 avant la course. Il profite de l'abandon de son dauphin italien Lorenzo Dalla Porta (Honda), victime d'une panne à 18 tours de l'issue.La course a été particulièrement mouvementée, avec pas moins de 12 abandons, essentiellement consécutifs à des chutes. Ramirez est même en réalité le 12e vainqueur sur les 12 dernières courses de Moto3, en remontant à la saison dernière ! Les meilleurs résultats du pilote de 21 ans, originaire d'Andalousie, étaient jusque-là ses 3e places en Allemagne et à Valence en 2017, à Jerez et en France en 2018, lors de ses deux premières saisons complètes en Mondial, après y avoir fait son entrée en cours d'année en 2016.