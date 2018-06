Premier succès pour Geens en Coupe du monde à Anvers, Van Riel 4e

Jelle Geens a décroché son premier succès en Coupe du monde de triathlon, s'imposant devant son public dans la manche belge disputée dimanche à Anvers. Le Limbourgeois de 25 ans a devancé au terme de la distance sprint (750 m natation, 22,5 km vélo et 5 km de course à pied) le Néo-Zélandais Tayler Reid et le Canadien Tyler Mislawchuk.

Geens a intégré un groupe d'une dizaine de triathlète après la deuxième transition, en compagnie de Marten Van Riel et Christophe De Keyser. Le sociétaire de l'Atriac a fait la différence au sprint, terminant dans le même chrono que Reid, en 58:15, Mislawchuk prenant la 3e place à 2 secondes. Van Riel est 4e (58:24) et De Keyser 12e (58:45).

Le meilleur résultat de Geens en Coupe du monde, le 2e niveau en triathlon après la World Series, était une 2e place à Huatulco (Mexique) en 2016. Aux derniers Jeux Olympiques de Rio, il s'était classé 38e, alors que son homologue Van Riel s'était emparé de la 6e place.



Dans la course féminine, l'Américaine Summer Cook a obtenu sa sixième victoire en Coupe du monde. Claire Michel a pris la 7e place, alors que Valérie Barthelemy, en tête après la 2e transition, a dû se contenter d'une 21e position.

Au terme de la distance sprint (750 m de natation, 22,5 km de vélo et 5 km de course à pied), l'Américaine a devancé de 19 secondes, en 1h02:52, la Britannique Beth Potter (1h03:11) et de 21 secondes l'Italienne Verena Steinhauser (1h03:13). Claire Michel, qui faisait partie d'un groupe de poursuivantes à vélo derrière les dix leaders, est remontée à la 7e place finale (1h03:37).

Valérie Barthelemy, en tête aavec les meilleures cyclistes, n'a pas su suivre le rythme à pied, terminant à la 21e place (1h04:37). Hanne De Vet s'est classée 31e (1h05:49), Charlotte Deldaele 50e (1h07:27) et Jolien Vermeylen 53e (1h08:42).